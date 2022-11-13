Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Художники часто переосмысляют персонажей старых мультфильмов и придумывают, какими были бы любимые герои в современных реалиях. Вот и иллюстратор Светлана Кузнецова перерисовала принцесс и королев из советских мультиков.

Кузнецова нарисовала Золушку из мультфильма 1979 года. Наряд героини художница сохранила, а вот пропорции исправила – тело Золушки стало менее вытянутым, а ее формы округлились.

Персонажи «Бременских музыкантов» были нарисованы очень условно. Кузнецова решила это исправить и создала детализированный портрет Принцессы – получилась очаровательная девушка с веснушками.

Забава из «Летучего корабля» в исполнении иллюстратора сильно поменялась. У героини больше не такое пышное платье, а в наряде девушки появилось больше страз.

Снежную королеву Светлана Кузнецова превратила в прекрасную девушку со вздернутым носом и чуть поджатыми губами. В такой виде Снежная королева совсем не тянет на злодейку.