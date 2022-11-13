Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

13 ноября 2022 08:00
Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Лучше Диснея.

Художники часто переосмысляют персонажей старых мультфильмов и придумывают, какими были бы любимые герои в современных реалиях. Вот и иллюстратор Светлана Кузнецова перерисовала принцесс и королев из советских мультиков.

Кузнецова нарисовала Золушку из мультфильма 1979 года. Наряд героини художница сохранила, а вот пропорции исправила – тело Золушки стало менее вытянутым, а ее формы округлились.

Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Персонажи «Бременских музыкантов» были нарисованы очень условно. Кузнецова решила это исправить и создала детализированный портрет Принцессы – получилась очаровательная девушка с веснушками.

Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Забава из «Летучего корабля» в исполнении иллюстратора сильно поменялась. У героини больше не такое пышное платье, а в наряде девушки появилось больше страз.

Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик

Снежную королеву Светлана Кузнецова превратила в прекрасную девушку со вздернутым носом и чуть поджатыми губами. В такой виде Снежная королева совсем не тянет на злодейку.

Результат поражает воображение: принцессам из советских мультиков подарили новый облик
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media, кадр из мультфильма "Золушка" (1979), кадр из мультфильма "Бременские музыканты" (1969), кадр из мультфильма "Снежная королева" (1957), кадр из мультфильма "Летучий корабль" (1979)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video