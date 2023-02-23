Результат поражает: россиянка после развода похудела на 80 кг и стала нереальной красоткой (фото)

До первой беременности Ольга Будяк могла похвастаться стройной фигурой. Однако уже к рождению первого ребенка на весах она видела цифру 130 килограммов, а во время второй беременности — 150, что, как объясняли врачи, было связано с гормональным сбоем.

Резкие перемены во внешности не смущали жительницу Челябинска. Она была уверена в себе и не сомневалась, что супруг любит ее в любом весе. Однако спустя некоторое время муж ушел из семьи, а старшая дочь начала стесняться такой полной мамы.

В то время Ольга и решилась на перемены. Она не захотела обращаться к врачам, поэтому принялась самостоятельно изучать различные ограничения в питании. Сначала девушка выбрала кето-диету, но потом разработала для себя собственную систему.

«Если что-то безумно хочется съесть, надо позволить себе это. Мозг надо успокаивать. Захотелось шоколадку — съела дольку», — рассказывала Ольга порталу 74.ru.

В итоге за три года Будяк удалось избавиться от 80 лишних килограммов. Преображение изменило ее не только внешне, но и внутренне. Она до сих пор придерживается собственной диеты, а свободное время посвящает модельном бизнесу, участвуя в показах и съемках.