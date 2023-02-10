Результат пластики повергнет в шок: экстравагантную красотку не узнали даже дети

Не секрет, что неудачная пластика может сделать любую женщину чудовищем. Это произошло с испанской аристократкой и герцогиней Альбой, которая в молодые годы считалась эталонной красавицей.

На родине ее обожали и боготворили. Публику восхищали экстравагантные образы Альбы, ее эксцентричное поведение и широта души. В 21 год герцогиня вышла замуж за представителя аристократии Луиса Мартинеса де Ирухо, от которого родила шестерых детей. После 25 лет брака супруг скончался, но Альба не стала долго горевать и вскоре она вышла замуж за бывшего иезуитского священника, который был младшее на девять лет.

Это стало переломным моментом в судьбе герцогини. Чтобы поддерживать красоту и молодость, Альба пристрастилась к пластике. Невозможно сосчитать, сколько раз она ложилась под нож хирурга. Светская львица делала подтяжку лица, колола ботокс, меняла форму носа и губ. Увы, от привлекательной внешности Альбы ничего не осталось. Ее лицо походило на безжизненную маску из хоррора. А пышные седые кудри добавляли образу жути. Ее переставали узнавать даже родные дети.

Впрочем, на личной жизни Альбы эти перемены никак не сказались. Она пережила и своего второго супруга, а после его смерти вышла замуж в третий раз. Скончалась герцогиня в 88 лет. Ее уход стал потрясением для всех испанцев, которые боготворили Альбу за ее яркую личность.