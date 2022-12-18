Результат пластики Кайли Дженнер приводит в шок, но ее цена ошарашит еще больше

Несмотря на заверения сестер Дженнер-Кардашьян о том, что между ними царят гармония и мир, поклонники подозревают девушек в постоянном соперничестве. Популярности и успеху Ким явно завидуют ее родственницы, особенно это касается самой младшей — Кайли. Именно поэтому девушка начала совершенствовать свою внешность уже в юности.

В 18 лет Кайли обратилась к хирургам, которые помогли придать ее лицу больше «породистости». Она обзавелась острым носом, рельефными скулами и изящным разрезом глаз. Также Кайли увеличили губы и грудь. Внешне она сейчас ничем не напоминает ту девушку-подростка, которая была до пластики. Вложения в себя обошлись Кайли в 2 млн долларов.

При этом ее старания окупились. Если она и не переплюнула популярность Ким, то как минимум сравнялась с ней. У Кайли собственный косметический бренд и многомиллионное состояние. А ее образы на красных дорожках иногда притягивают куда больше внимания, чем выходы Кардашьян.