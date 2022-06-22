Результат нелепой ошибки: позорный промах Земфиры обернулся успехом

Легендарный клип на песню «Аривидерчи» Земфире помог записать генеральный директор ОРТ (ныне Первый канал. — Прим. ред.) Константин Эрнст и приглашенный им клипмейкер Александр Солоха.

Последний был ответственен не только за успех видеоролика, но и за две его главные ошибки. Первой стал полуголый мужчина, облитый зеленой краской. Его наличие в кадре раздражало как саму Земфиру, так и ее продюсера Александра Бурлакова, но спорить с человеком Эрнста они не стали.

Еще одной неудачной идеей стало решение скрыть лицо артистки. Создатели клипа планировали зрелищный ход, но не смогли его реализовать.

«В течение ролика лицо Земфиры должно было собираться как фоторобот и в конце стать лицом певицы, но авторы не справились со спецэффектами. Сейчас это смотрится крипово, но клип легендарный», — объяснили в шоу «История русской поп-музыки ».

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