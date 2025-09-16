Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса

Обе части «Оно» от Андреса Мускетти переполнены жуткими сценами, от которых кровь стынет в жилах — от легендарного знакомства Джорджи с Пеннивайзом до сюрреалистичных кошмаров Неверленда. Но если в первой части ужас был приправлен духом ностальгии и ребячества, то сиквел погружает нас в пучину взрослого, безысходного отчаяния.

Мы решили определить, какие же смерти в «Оно 2» стали самыми страшными. Не просто самые кровавые или эффектные, а те, что въедаются в подкорку и заставляют ворочаться ночью.

5. Джон Кунц — стражник из Juniper Hill

Сцена побега Генри Боуэрса из психушки — это классический хоррор-момент в духе Кинга. Пеннивайз является Генри в виде разлагающегося трупа Патрика Хокстеттера, подталкивая его к бойне.

Сама смерть Кунца — быстрое и неожиданное перерезание горла — может, и не самая кровавая, но атмосфера безумия и полной потери контроля, где жертва даже не понимает, что происходит, делает ее по-настоящему леденящей.

4. Дин — скейтер

А вот это уже чистой воды психологическая пытка. Маленький Дин, абсолютно невинный и доверчивый, заманивается Пеннивайзом в ловушку в комнате кривых зеркал. Клоун играет с ним, используя его же одиночество и страх, прежде чем нанести удар.

Сама смерть жестока и кровава, но главный ужас — в бессилии Билла, который вынужден наблюдать за этим из-за стекла, не имея возможности помочь.

Это классический «увеличитель вины» для главного героя и напоминание, что Пеннивайз — мастер жестоких игр.

3. Эдди Каспбрак

Эта жуткая смерть — потеря одного из своих. После всей борьбы, преодоления страхов и трогательного раскрытия чувств Ричи, гибель Эдди — это нож в сердце зрителю.

Пеннивайз пронзает его гигантским когтем, но ужас не в самом моменте, а в его последствиях.

Это смерть, которая ломает эмоциональную динамику всей группы, заставляя остальных столкнуться не просто с монстром, а с личной, невосполнимой утратой. Фильм теряет часть своего «сердца» буквально за секунды.

2. Виктория «Вики» Фуллер

А вот и духовный преемник Джорджи Денбро во второй части. Маленькая девочка с добрым сердцем, которая видит в уродливом клоуне такого же одинокого изгоя, как и она сама (из-за родимого пятна на лице). Ее смерть — это высшая форма коварства Пеннивайза.

Он не нападает до поры — он манипулирует, играет на сочувствии и детской наивности, заставляя зрителя надеяться на чудо, которого не будет. Момент, когда ее сострадание оборачивается против нее, — это один из самых горьких и беспомощных ужасов во всей франшизе.

1. Адриан Мелон

Безоговорочный чемпион по шоку и актуальности. Сцена с Адрианом — это единственная смерть, которая происходит не в «сказочном» антураже или заброшенном доме, а в суровой реальности, на мосту, среди людей.

Ужас тут двойной: сначала — от жестокости и гомофобии обычных людей, которые избивают его и сбрасывают с моста, а потом — от бесчеловечного, животного финала от Пеннивайза.

Это самая реалистичная и потому самая пугающая сцена во всей дилогии. Она не дает списать все на фантастику, напоминая, что самое страшное чудовище часто прячется не в ливневой канализации, а в человеческой толпе.

