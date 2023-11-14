Резник и Паулс в прошлом: вот на кого их заменила Пугачева перед возвращением

Алла Пугачева уходила со сцены не один раз. Но оказалось, что в непростые времена певица все же готова выступить перед поклонниками, правда, за крупную сумму. По информации продюсеров, Примадонна всерьез собирается заработать, поэтому в скором времени исполнительница может выпустить несколько песен.

Раньше артистка активно работала с композиторами Раймондом Паулсом и с Ильей Резником, однако в последние годы сменила творческий вектор. Теперь партнеры Пугачевой — это Наталья Касимцева, Олег Жолтиков, Олег Шаумаров и другие талантливые авторы, подарившие Алле Борисовне несколько хитов.

Певица набирала новый материал на концерт в честь 70-летия, но с таким количеством композиций может уже сейчас начать подготовку к празднованию следующего крупного юбилея. По информации окружения Аллы Пугачевой, песен у нее хватит на целых три альбома.