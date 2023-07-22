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Резко сдавший Лобанов из «Интернов» решился на преображение: от свежего фото мурашки по коже

22 июля 2023 15:00
Резко сдавший Лобанов из «Интернов» решился на преображение: от свежего фото мурашки по коже

Артист не боится экспериментировать с внешностью.

Александр Ильин прославился благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». После этого артист принял участие во многих популярных проектах и каждый раз преображался, чтобы лучше раскрыть своего персонажа. Например, для картины «Собор» артист отрастил длинную бороду и волосы, превратившись в совершенно другого человека.

Теперь же знаменитость вновь решился на кардинальные перемены. Для одного из своих проектов он полностью сбрил длинные волосы, избавился от бороды и теперь красуется аккуратно прической с ровным пробором.

Преображение шокировало поклонников артиста. Многие похвалили Ильина за смелость и отметили, что аккуратные прически больше подходят артисту, так как акцентируют внимание на его эффектной внешности.

«Мне без бороды больше нравится. Так видно его красивые губы и в целом черты лица», — признаются поклонники.

Резко сдавший Лобанов из «Интернов» решился на преображение: от свежего фото мурашки по коже
Фото: кадр из сериала "Закрыть гештальт" (2022), кадр из сериала "Собор" (2021), кадр из сериала "Интерны" (2010-2016)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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