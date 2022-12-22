Резко сдал и постарел: тяжелобольной Валентин Юдашкин засветился на публике (фото)

Валентин Юдашкин крайне редко появляется на публике. По этой причине каждый выход в свет известного модельера становится большим событием для его преданных поклонников.

Вот уже больше пяти лет знаменитость борется с онкологией. Врачи диагностировали у Юдашкина рак почки. Болезнь была обнаружена довольно поздно — метастазы начали распространяться по всему телу звезды. К счастью, при помощи специалистов модельеру удалось добиться стойкой ремиссии.

Рядом с Валентином Абрамовичем всегда находится его любимая жена Марина. Именно она периодически показывает интернет-пользователям в социальных сетях снимки своего супруга. Так случилось и в этот раз.

Юдашкина выложила фото вместе с мужем, сделанное во время съемок одной из новогодних программ. Подписчики с сожалением отметили, что Юдашкин за последнее время резко сдал и постарел — он поседел и похудел еще сильнее.