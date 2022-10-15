Резко постарел: Николай Должанский из «Дома-2» шокировал внешним видом

Николай Должанский участвовал в телепроекте «Дом-2» и прославился как живой мем, выдающий смешные фразы и танцы. На шоу Должанский пришел в 39 лет и быстро завоевал любовь зрителей своим эксцентричным поведением.

Несколько лет о Николае Должанском было почти ничего не слышно, пока он не завел блог со своими танцами. Однако вид интернет-звезды шокировал поклонников – на видео Должанский предстал постаревшим и осунувшимся.

«Постарел, Колян, я еле узнала. Ведь в «Доме 2» молодой был», «Офигеть он старый стал», «Дед уже лет восьмидесяти», – писали в комментариях.

Свои танцы Николай Должанский снимает в подъезде – и это наталкивает на мысль, что Должанский запустил не только свой внешний вид, но и жилище – и стесняется показывать в соцсетях свою квартиру.