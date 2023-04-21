Резкий взлет: этот знак восточного гороскопа ожидает повышение в мае 2023

О том, чтобы карьера пошла в гору, мечтают многие люди, но не все могут достичь желаемого. Кто-то, несмотря на амбиции, не обладает теми качествами, которые должны быть у руководителя отдела или компании, кто-то стесняется проявить себя и на протяжении всей жизни остается в тени более смелых коллег. Третьи наделены всеми необходимыми чертами личности, но удача просто отворачивается от них в ключевой момент и оставляет с носом. В мае 2023 года фортуна будет на стороне одного знака по восточному гороскопу - его ожидает невероятный карьерный взлет. Рассказываем, кто же этот счастливчик.

Собака

Последний весенний месяц окажется весьма перспективным для тех, кто появился на свет в год Собаки. Представители этого знака по восточному гороскопу давно находятся на хорошем счету у руководства, поэтому их повышение - не только воля мироздания, но и результат упорного труда на протяжении нескольких лет.

В мае 2023 подопечные этого животного-символа выйдут на новый виток в своей карьере. Начальство предложит им поработать над новым проектом, сложным, но перспективным. Необходимо помнить, что это своего проверка перед тем, как принять решение о повышении, поэтому ни в коем случае не стоит отказываться от предложения.

Людям, рожденным в год Собаки и нацеленным на профессиональный рост, удастся хорошо зарекомендовать себя.

В работе над проектом или другим ответственным поручением они проявят свои лучшие качества. Убедившись, что представители знака готовы к переменам, руководство предложит им новую должность.

Возможно, что намеки на скорое повышение появятся еще до того, как представителям знака поручат серьезный проект.

Свидетельствами того, что руководство рассматривает их кандидатуру, являются также беседы с начальством, в том числе в неформальной обстановке - таким образом выражается доверие к персоне и желание познакомиться получше, узнать не только как сотрудника, но и как человека.

Виток в карьере принесет представителям знака не только новый статус и авторитет, но и особые привилегии.

А еще - повышение заработной платы и более солидные премии по итогам работы. Кто-то из коллег может позавидовать такому резкому и успешному взлету, но стоит помнить, что причиной ему не только фантастическое везение, но и годы старательной работы на благо компании.