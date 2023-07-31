Режиссеры выстраивались в очередь к Дуремару: главных ролей в биографии нет по одной причине

Владимир Басов прожил насыщенную творческую жизнь. В мире кино он заявил о себе не только как успешный режиссер, но и как самобытный актер. Однако на счету у гениального Басова нет главных ролей, что до сих пор огорчает его поклонников. Этому есть одно объяснение.

Младший наследник Владимира Павловича Александр Басов как-то признался, что отец никогда не хотел быть артистом. Популярность пришла к актеру уже в зрелом возрасте после его появления в картине «Я шагаю по Москве». Басову досталась совсем небольшая роль полотера, но он сделал ее выдающейся.

Затем Владимира Петровича начали активно приглашать в кино. Сам он относился к актерству как к забаве и всегда соглашался на небольшие роли, а вот от главных отказывался. Басов, будучи по натуре властным человеком, не хотел подчиняться режиссерам. Даже во время работы над эпизодами он сам создавал себе образы, и никто не мог переломить артиста. Поэтому все роли Басова — это больше камео, чем актерские перевоплощения.