Режиссеры все напутали: эти странности в «Ворониных» до смешного нелепы

Ситком «Воронины» выходил на экраны в течение 10 лет и завоевал любовь зрителей по всей стране. Фанаты осыпали сериал комплиментами, отмечая и актуальный сюжет, и комичные диалоги. При этом только самые внимательные зрители замечали ошибки, которые допускали сценаристы шоу.

Так, в течение нескольких сезонов экранный Леонид Воронин не может определиться со своим возрастом. В начале сериала ему 33 года, а спустя несколько эпизодов уже 42, хотя другие герои стареют значительно медленнее. Также несостыковка заметна и в эпизоде, когда Костя Воронин отправляется на встречу выпускников. Исходя из сюжета, он должен был родиться в 1973-м, ведь окончил школу в 1990-м, но сам утверждает, что появился на свет в 1975-м.

И создатели фильма за все годы никогда не комментировали эти несостыковки. Зрители же уверены, что ляпы не портят любимое шоу, а заметить их практически невозможно.