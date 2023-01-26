Режиссеры в ужасе: гляньте, что стало с бывшей красавчика Максима Матвеева

Красавец-актер Максим Матвеев уже давно состоит в счастливом браке с Елизаветой Боярской. Сегодня мало кто вспоминает о его первой супруге Яне Сексте, с которой он прожил всего один год. Что с ней стало после развода с Матвеевым?

Яна Сексте — известная актриса латвийского происхождения. Она снималась в сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского, где исполнила роль кинооператора Люси Полыниной. Затем последовали приглашения от других именитых режиссеров и участие в популярных проектах.

После травмирующего разрыва с Максимом Матвеевым Яна Сексте долго приходила в себя. Лишь спустя несколько лет она вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, от которого родила дочь. 42-летняя актриса сильно изменилась за последние годы. Внешность Яны далека от стандартов красоты — отсутствие макияжа и укладки, мешки под глазами, неровный тон кожи.

Это не мешает Сексте оставаться востребованной актрисой, однако некоторые киноделы ее даже побаиваются. По словам режиссера Алены Званцовой, у Яны огромная палитра красок, а ее темперамент не имеет границ. Об этом она рассказала в передаче «Мой герой».