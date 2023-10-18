Режиссеры были от него без ума: Лобанов из «Интернов» перестал сниматься и напоминает старовера

Сериал «Интерны» открыл зрителям сразу несколько ярких молодых актеров. Дмитрий Шаракоис, Кристина Асмус, Илья Глинников и Александр Ильин — все они стали звездами ТВ. Последний воплотил на экране образ нагловатого и острого на язык Семена Лобанова. Реплики персонажа быстро растащили на цитаты.

За прошедшее время экранный Лобанов сильно изменился: отрастил густую окладистую бороду. Ильин оказался разносторонней личностью. В 2010 году артист основал панк-группу «План Ломоносова». Среди ценителей жанра коллектив пользуется большой популярностью. Правда, в актерской сфере звезда не может похвастаться такими же впечатляющими достижениями.

Александр Ильин не оставил кино, но другой такой же запоминающейся роли в карьере 39-летней знаменитости пока не случилось. Недавний сериал с участием актера «Закрыть гештальт» получил противоречивые отзывы зрителей.