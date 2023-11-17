Режиссеру стыдно до сих пор: этот новогодний фильм с Караченцовым стал одним из худших

Проект был обречен с самого начала.

Николай Караченцов был гениальным актером, но это вовсе не значит, что все фильмы с его участием — это шедевры. Одна из лент с артистом потерпела полный провал. К такому выводу пришли не только критики и зрители, но и режиссер картины.

Речь идет о проекте под названием «Нужные люди». Постановщику Владимиру Аленикову до сих пор стыдно вспоминать о своем детище. При этом он точно знает, почему же успеха не случилось.

Снимал мэтр не по своему, а по чужому сценарию. Он сразу понимал, что развитие сюжета имеет массу недостатков.

«Если история слабовата, ничего не поможет», — осознал киношник, но было уже поздно.

Цензоры убрали множество эпизодов, которые по тем временам считались крамольными, и в результате ничего толкового не получилось. Впоследствии сатирическую новогоднюю комедию признали одним из худших фильмов советского кинематографа. И даже Караченцов своим талантом не смог его спасти.