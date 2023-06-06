Режиссеров выводил из себя недостаток Любови Полищук: она обзавелась еще одним

Образ мадемуазели Жаннет стал одним из самых запоминающихся в карьере Любови Полищук. Но режиссеру картины «Приключения принца Флоризеля» приходилось мириться со многими недостатками актрисы.

Перед съемками фильма Евгений Татарский столкнулся с тем, что коллеги начали сомневаться в его выборе артистки на одну из ведущих ролей. Постановщики считали, что у девушки «нос уткой», который в кадре смотрится непривлекательно. Да и сама актриса не выглядит как советская красавица.

Режиссер был очень снисходителен и не обращал внимания на эту особенность. Однако затем Полищук нарушила одно из правил постановщика. Он попросил восходящую звезду не загорать, но, оказавшись на море, она ослушалась. Татарского не устраивал цвет кожи актрисы, ведь по сценарию она была бледнолицей аристократкой. В итоге ее каждый день обрабатывали специальным составом, чтобы она была похожа на мадемуазель Жаннет.