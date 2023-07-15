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Режиссер выгнал звезд СССР из фильма «Баллада о солдате»: вот кому не повезло

15 июля 2023 16:45
Режиссер выгнал звезд СССР из фильма «Баллада о солдате»: вот кому не повезло

Лента получилась бы совсем другой.

Военный фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате» прославил Жанну Прохоренко и Владимира Ивашова на весь СССР и даже за его пределами. Но мало кто знает, что изначально режиссер пригласил на роли Алеши и Шуры других артистов.

Чухрай позвал в свой фильм уже состоявшихся кинозвезд Олега Стриженова и Лилию Алешникову. Режиссер начал снимать с актерами первые сцены, однако во время съемок он сломал ногу. Лежа в больнице, Григорий Наумович размышлял о своем готовящемся проекте. Его смущали исполнители главных ролей, точнее, их возраст. Стриженову было под 30, Алешникова тоже смотрелась в кадре взросло. Чухрай же хотел видеть своих героев юными.

Режиссер поручил ассистентам найти других кандидатов среди молодой поросли. Их стараниями новыми Алешей и Шурой стали Владимир Ивашов и Жанна Прохоренко.

Чухраю предстояло объясниться со Стриженовым и Алешниковой. Это не заняло много времени — режиссер просто показал им пробы с юными актерами. Те все поняли и молча покинули проект. Стриженову и Алешниковой просто не повезло сначала оказаться в фильме, а потом выйти из него по прихоти Чухрая.

Режиссер выгнал звезд СССР из фильма «Баллада о солдате»: вот кому не повезло
Фото: Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959), кадр из фильма «Дуэль» (1961), кадр из фильма «Взрослые дети» (1961)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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