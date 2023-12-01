Режиссер терпеть его не может: почему жена Михалкова всю жизнь носит черный бант

Татьяна Михалкова никогда не выходит в свет без черного банта на голове. Бывшая модель не расстается с необычным аксессуаром, хотя ее муж, режиссер Никита Михалкова, буквально его ненавидит.

Носить украшение знаменитость начала после того, как увидела фото Коко Шанель в одном из глянцевых журналов. На иконе стиля был наряд с маленькими бантиками, и возлюбленной постановщика пришлась по душе эта незамысловатая деталь образа.

Жена мэтра сделала ее своей визитной карточкой. Однако для звезды это не просто способ придать оригинальности прическе. Черный бант давно стал для нее оберегом и талисманом.

Михалков не раз просил избранницу избавиться от давней привычки, но Татьяна Евгеньевна носит бант даже на пляже. Между тем над ней насмехается не только супруг, но и многочисленные интернет-пользователи.