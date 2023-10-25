Режиссер совсем обнаглел: эти нелепицы в «Сватах» портят весь сериал

Сериал «Сваты» стал настоящим хитом уже после выхода первого эпизода. От серии к серии число его поклонников только увеличивалось, но создатели все равно позволяли себе допускать сценарные несостыковки.

Так, в третьем сезоне зрители могут наблюдать спор между Ольгой Николаевной и Валюхой о том, как правильно произносится название населенного пункта: Кучугуры или Качугуры. И Валюха в исполнении Татьяны Кравченко заявляет родственнице, что верное произношение — это как раз Качугуры. Однако уже в следующих сезонах все герои пользуются лишь вторым, неверным вариантом, но никто не поправляет их ошибки.

Еще одно несоответствие, как пишет Дзен-канал «Честный автор», можно наблюдать в пятом сезоне. В одной из серий оказывается, что Катя Беркович, подруга Жени, прекрасно знает английский язык. Она даже планировала отправиться в Англию, чтобы улучшать свои знания. Но уже в следующих серия оказывается, что девушка ничего не понимает на иностранном языке. И общение с Джеком, женихом Жени из Англии, происходит только с помощью перевода невесты.

И далеко не все поклонники обратили внимание на несоответствия в сценарии. Часть же фанатов уверена, что ляпы не портят шоу, ведь продюсеры не обещали публике документальный сериал.