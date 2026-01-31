Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

«Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

31 января 2026 16:11
«Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

От реальных актеров здесь только голоса.

Искусственный интеллект все чаще вторгается в кинематограф, вызывая жаркие споры. Особенно остро они разгораются вокруг исторических тем, где важны точность, нюансы и человеческое сопереживание.

Может ли алгоритм правдиво рассказать о войне, революции или страданиях? Пока многие сомневаются, режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») решает рискнуть.

Он выпускает проект под названием «В этот день… 1776» (On This Day… 1776), который почти полностью создан нейросетью. Разработкой занималась студия Аронофски Primordial Soup, которая специализируется на ИИ, вместе с компанией Google DeepMind.

«Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

Всех людей здесь сделали с помощью ИИ, а вот озвучили их настоящие актеры, и все они – члены гильдии SAG-AFTRA. При этом создатели сделали упор на достоверность показанного, поскольку хотели показать, что война за независимость была хрупким и непредсказуемым процессом.

В итоге получился такой короткометражный проект об Американской революции, где каждая серия посвящена одному важному дню 1776 года. Выходить эпизоды будут в важные исторические даты, а посмотреть все это можно на YouTube-канале журнала Time.

К слову, первые два эпизода уже доступны. В них показали, как 1 января поднимали первый американский флаг, а также как Томас Пэйн работал над своим легендарным памфлетом «Здравый смысл».

«Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

Но зрители эту затею разнесли в пух и прах. Вот какие комментарии под сериями оказались самыми залайканными:

«ТАЙМ, вы вообще понимаете, что такого ИИшного бреда тут появляется по 100000 видео в день? И он абсолютно не отличим от того, что вы выложили»,

«Это выглядит как фекалии»,

«Да с первых секунд видно, что это ИИ, даже не читая описания. Бредятина какая-то».

Что ж, очередной день, когда нейросети не смогли заменить человека. И это, пожалуй, радостно слышать.

Фото: Кадр из сериала «В этот день… 1776»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года Читать дальше 19 февраля 2026
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано «Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано Читать дальше 19 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше