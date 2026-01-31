«Выглядит как фекалии»: так говорят про новый военный сериал от создателя «Реквиема по мечте» – все потому что он полностью сделан ИИ

От реальных актеров здесь только голоса.

Искусственный интеллект все чаще вторгается в кинематограф, вызывая жаркие споры. Особенно остро они разгораются вокруг исторических тем, где важны точность, нюансы и человеческое сопереживание.

Может ли алгоритм правдиво рассказать о войне, революции или страданиях? Пока многие сомневаются, режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») решает рискнуть.

Он выпускает проект под названием «В этот день… 1776» (On This Day… 1776), который почти полностью создан нейросетью. Разработкой занималась студия Аронофски Primordial Soup, которая специализируется на ИИ, вместе с компанией Google DeepMind.

Всех людей здесь сделали с помощью ИИ, а вот озвучили их настоящие актеры, и все они – члены гильдии SAG-AFTRA. При этом создатели сделали упор на достоверность показанного, поскольку хотели показать, что война за независимость была хрупким и непредсказуемым процессом.

В итоге получился такой короткометражный проект об Американской революции, где каждая серия посвящена одному важному дню 1776 года. Выходить эпизоды будут в важные исторические даты, а посмотреть все это можно на YouTube-канале журнала Time.

К слову, первые два эпизода уже доступны. В них показали, как 1 января поднимали первый американский флаг, а также как Томас Пэйн работал над своим легендарным памфлетом «Здравый смысл».

Но зрители эту затею разнесли в пух и прах. Вот какие комментарии под сериями оказались самыми залайканными:

«ТАЙМ, вы вообще понимаете, что такого ИИшного бреда тут появляется по 100000 видео в день? И он абсолютно не отличим от того, что вы выложили»,

«Это выглядит как фекалии»,

«Да с первых секунд видно, что это ИИ, даже не читая описания. Бредятина какая-то».

Что ж, очередной день, когда нейросети не смогли заменить человека. И это, пожалуй, радостно слышать.