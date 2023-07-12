Режиссер променял Гурченко и Румянцеву на юную актрису: причина на фото

В конце 50-х Людмила Гурченко и Надежда Румянцева были главными молодыми звездами советского кино. Каждый режиссер желал заполучить одну из этих актрис в свой проект.

Так, Алексей Мишурин задумал снять музыкальную картину «Годы молодые». Он приглашал на пробы Гурченко и Румянцеву, но режиссеру чего-то не хватало в обеих. Тогда Мишурин обратил внимание на молодую начинающую артистку Светлану Живанкову, у которой за плечами не было ни одной роли в кино.

Несмотря на это, она блестяще прошла пробы. Актриса отбивала чечетку и отплясывала какой-то немыслимый танец. Кроме того, Светлана Васильевна оказалась невероятной красавицей: светлые локоны, миловидное лицо, лучистый взгляд.

Живанкову утвердили и дали ей целых две роли: ей предстояло перевоплотиться в скромного парня Алешу и в его сестру Наташу. Картина принесла актрисе оглушительную популярность. Позднее она снялась в лентах «Чудак-человек», «День ангела», «Рассказы о Кешке и его друзьях» и в других.