Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет

Постановщик по сей день не вернулся на родину.

Есть фильмы, которые не просто лежали «на полке», а буквально покрывались пылью. «Ошибки юности» Бориса Фрумина — именно такая история. Драма о двадцатилетнем парне, только что вышедшем из армии и ищущем своё место в жизни, была готова ещё в 1978-м. Но советский зритель увидел её лишь одиннадцать лет спустя.

К этому времени всё изменилось — страна, цензура, вкусы публики. А вместе с ними и восприятие фильма.

Первая и последняя роль Станислава Жданько

Главного героя Митю Гурьянова сыграл молодой актёр Станислав Жданько. Ему было всего 24, когда его жизнь трагически оборвалась — вскоре после съёмок его убили в собственной квартире.

«Ошибки юности» оказались его первой и последней главной ролью. И в этом есть пугающее совпадение: герой Жданько, неприкаянный и растерянный, будто играл самого себя.

Даже один эпизод выглядит пророческим — Митя засыпает, а рядом на подушке лежит журнал с фотографией актрисы Валентины Малявиной, вокруг которой тоже витала трагическая судьба.

Почему фильм запретили?

Тут начинается путаница, достойная отдельного детектива. Одни утверждают: фильм положили на полку из-за «грязного соцреализма» — в кадре показана армейская дедовщина, пьяные драки, тесные хрущёвки, бедные свадьбы, слушание «вражеской музыки» и полное отсутствие идеологических лозунгов.

Всё снято просто и честно, без осуждения. Ну так ведь в жизни и было.

Другие уверяют: дело не в содержании, а в судьбах создателей. Сценарист Эдуард Тополь объявил об эмиграции в США прямо в процессе съёмок. Чуть позже туда же уехал и режиссёр Борис Фрумин.

И вот тут непонятно, что было на самом деле — запрет подтолкнул их к отъезду или сам факт отъезда поставил крест на фильме. Для советской власти логика была простая: уехал — значит предатель. Фильм предателя показывать нельзя.

Варлей, Неёлова и Караченцов

Актёрский ансамбль у Фрумина вышел роскошный. Молодая Наталья Варлей сыграла в необычном для себя амплуа, Марина Неёлова добавила драматизма, Николай Караченцов оказался убедителен даже в эпизоде. Плюс Михаил Васьков, Юрий Чернов, Афанасий Кочетков — целая россыпь узнаваемых лиц.

И всё это великолепие зритель увидел только в 1989 году, когда Фрумин специально прилетел из Америки, чтобы восстановить картину. Он делал это не ради себя, а ради Жданько — чтобы последняя роль молодого талантливого актёра не канула в лету.

Затерянный между эпохами

Парадокс в том, что к моменту выхода «Ошибки юности» уже никого не шокировали. Конец 80-х подарил «Маленькую Веру», и публика обсуждала совсем другие откровения. На фоне перестроечных скандалов фильм Фрумина выглядел почти скромным.

А жаль. В 70-е это было бы событие: честное, пронзительное кино о человеке, который не знает, куда себя деть в жизни. Именно поэтому драма хорошо смотрится сегодня — она не про эпоху, а про юность, с её растерянностью, глупыми решениями и непоправимыми ошибками.

Эмиграция и судьбы создателей

Фрумин остался в Америке, где много лет преподавал в Нью-Йоркском университете, поставил несколько международных проектов и стал педагогом для целого поколения режиссёров. Эдуард Тополь живёт в Израиле и продолжает писать. Но именно этот фильм стал для них роковым. Запретил их СССР или они сами отвернулись от него? До конца так и непонятно.

Зато зритель получил возможность спустя годы увидеть дурацкие и трогательные «ошибки юности» — и свои собственные вспомнить тоже.

