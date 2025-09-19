Режиссер «Орудий» взялся за культовую игру Resident Evil: сюжет фильма сломает все шаблоны — и каст почти сформирован

Фанаты Resident Evil, держитесь за аптечки. Киновселенная франшизы расширяется — и на этот раз без Пауля Андерсона, клонирования Миллы Йовович и боевых прыжков в слоу-мо.

Режиссером новой экранизации стал Зак Креггер — тот самый, что недавно всех напугал до икоты с хоррором «Орудия». И, судя по первым разговорам, он собирается сделать с экранизацией то, что Capcom когда-то провернул с ремейками — вычистить старое, оставить суть и зарядить по новой.

Совсем новая история

Креггер сразу дал понять: он не собирается пересказывать какой-либо конкретный сюжет из игр. Вместо этого — новая история, новые герои, но в узнаваемом и до дрожи любимом мире Resident Evil.

Главный герой? Не спецназовец, не бывший военный, не мутант — обычный курьер. Играет его, по слухам, Остин Абрамс (привет из «Эйфории»). Самый обычный парень, которому не повезло оказаться между зловещей корпорацией Umbrella и ее милыми экспериментиками.

Второй в касте — Пол Уолтер Хаузер прямиком из нового «Голого пистолета». Подробности его роли держат в секрете, но зная актера, можно ожидать чего-то яркого.

Хотя Креггер не берет в основу сюжет ни одной конкретной игры, ориентиры уже есть. Локации навеяны «Resident Evil 2» и «Resident Evil 3» — это значит, что Раккун-Сити снова в деле. По атмосфере же режиссер метит в сторону «Resident Evil 4»: та самая испанская глушь с потными крестьянами, сектантами и деревенским адом. Только, кажется, без Леона Кеннеди — главного любимца публики.

Фильм выйдет в прокат 18 сентября 2026 года. И если этого мало — Capcom готовит подарок: зимой 2026-го выходит новая часть игры — Resident Evil: Requiem. Так что кино и гейминг идут нога в ногу.

