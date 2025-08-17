Меню
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах

17 августа 2025 11:21
Как выяснилось, великий режиссер ассистировал коллегу во время работы над хитовым ужастиком.

Прошла всего неделя с тех пор, как «Орудия» Зака Креггера вышли в мировой прокат, но фильм уже успел стать одним из главных релизов этого года — все потому, что Креггер, несмотря на уже имеющийся обширный опыт, продолжает учиться у лучших.

С жанром хоррора Креггер уже успел поработать во время создания «Варвара», вышедшего в 2022 году, однако в этот раз режиссер еще больше погружает сюжет в элементы психологического триллера — то, благодаря чему известен и Дэвид Финчер в том числе.

К слову, именитый режиссер даже удостоился благодарности в финальных титрах «Орудий» — все потому, что сам Финчер дал коллеге пару советов по работе с таким типом фильма.

Дэвид Финчер помогал Заку Креггеру в работе над «Орудиями»

На тот факт, что имя Финчера рандомно упоминается в титрах, обратили внимание как зрители, так и журналисты — потому много времени на то, чтобы уточнить этот момент у Креггера, не ушло.

Сам режиссер рассказал, что Финчер чуть ли не буквально ассистировал его во время подготовки к съемках и на этапе пост-продакшена; затем он посмотрел и весь фильм целиком, позднее поделившись в Креггером своими собственными мыслями по этому поводу.

Также, по словам последнего, Финчер помог ему узнать гораздо больше о процессе редактуры кадров и понять, каким еще способом он мог это делать — то, чего Креггер не знал во время работы над своим «Варваром» в 2022 году.

Тем временем «Орудия» собрали в прокате уже 100 миллионов долларов

Кадр из фильма «Орудия»

Кажется, в списке хорроров этого года фильм уже почти приблизился к первой строчке — спустя всего неделю после выхода в прокат «Орудия» заработали 100 миллионов долларов с бюджетом в 38 миллионов.

Оценки от критиков и зрителей это тоже подтверждают — сейчас у «Орудий» 94% и 86% «свежести» на Rotten Tomatoes. Учитывая феноменальный старт фильма в прокате, вполне возможно, что по сборам он обгонит и «Грешников» — вампирский хоррор заработал 365 миллионов.

Кстати, главная роль в «Орудиях» изначально должна была достаться Педро Паскалю, но в итоге ее сыграл Джош Бролин — о том, почему все так сложилось, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Орудия» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
