Режиссер не мог поверить: эта актриса отказалась от роли Тамары в «Экипаже»

Александра Яковлева получила главную роль в фильме «Экипаж» благодаря счастливому стечению обстоятельств. Счастливыми они были только для нее. Режиссер пребывал в полном шоке от того, что случилось прямо накануне съемок.

Изначально стюардессу Тамару должна была сыграть Елена Проклова. Актрису ждали на «Мосфильме», чтобы подписать договор, но неожиданно она заявила, что не может этого сделать.

От работы над картиной звезде пришлось отказаться, хоть ей и сильно хотелось принять в ней участие. Невольно Прокловой насолила ее коллега. Ирина Мирошниченко улетела из страны, поэтому Олег Ефремов отдал ее роли в спектаклях Елене Игоревне.

Александр Митта, узнав об этом, был в полной растерянности. Ему пришлось потратить немало нервных клеток, чтобы найти достойную замену знаменитости. Сложность состояла еще и в том, что главной героине предстояло участвовать в постельных сценах. Такой опыт в советском кино намечался впервые, и лишь немногие артистки были готовы пуститься во все тяжкие.