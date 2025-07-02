Режиссер «Игры в кальмара» наконец рассказал, какой должна была быть та странная речь Сон Ки Хуна в финале

К финалу у зрителей осталось много вопросов, но в основном — по части того, что на самом деле имел в виду главный герой.

Хитовое триллер-шоу «Игра в кальмара» на днях завершилось с выходом третьего сезона, но финал шоу впечатлил далеко не всех поклонников. В частности, критиковали и основной сюжетный поворот, для многих ставший настоящим шоком, и бессмысленные сюжетные линии, и действия самих персонажей — все это, однако, получило одно-единственное оправдание от режиссера Хвана Дон Хека, который не раз заявлял о том, что изначально планировал завершить «Игру в кальмара» именно таким образом.

Тем не менее, даже после этого без объяснения остались некоторые моменты, в том числе и та самая незаконченная речь главного персонажа Сон Ки Хуна — теперь же создатель сериала рассказал, что на самом деле должен был сказать герой.

У Сон Ки Хуна должна была быть законченная речь — но она не вместилась в одно предложение

В финале сериала, перед тем, как принять сложное решение и дать младенцу выиграть игры, Сон Ки Хун произносит странную речь, адресованную организаторам — она звучит как «Мы не лошади. Мы люди. И люди…» После этого речь обрывается, а зрителям так и не удается понять, что на самом деле имел в виду герой. Эту тему в одном из недавних интервью затронул режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек, который рассказал, что изначально планировал добавить в речь Сон Ки Хуна слова о том, что именно так люди и должны поступать для того, чтобы сделать мир лучше.

Затем, однако, Хек понял, что не сможет вместить свою мысль в одно емкое предложение — а потому оставшуюся часть фразы он решил выразить при помощи действий героя и его самопожертвования.

У «Игры в кальмара» не будет четвертого сезона — но, скорее всего, будет американский спинофф

Хотя оригинальное шоу уж точно завершило свою историю, ее наверняка подхватят американские коллеги Хека — особенно учитывая то, что финальная сцена третьего сезона может стать вполне веским поводом. Сам режиссер после выхода третьей части «Игры в кальмара» говорил о том, что не снимал последние серии с надеждой на американский спинофф, но если такой и снимут, то он сам его с удовольствием посмотрит.

А если вы все еще не можете отойти от последнего сезона «Игры в кальмара», посмотрите лучшие мемы на эту тему — о них рассказали в этой подборке.