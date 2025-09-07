Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, стоит ли ждать еще одного специального выпуска с актерами — кажется, проще будет дождаться нового сериала

Главный актерский состав вряд ли хочет иметь еще что-то общее с Поттерианой — вот почему.

Хотя съемки перезапуска «Гарри Поттера» уже вовсю идут где-то в Великобритании, поклонники романов Джоан Роулинг уже пообещали себе, что самую первую серию фильмов они все равно ни на что не променяют — какой бы сомнительной в отношении сюжета книг она ни была.

Несмотря на то, что фильмы так или иначе лишь поверхностно пробежались по истории, рассказанной Роулинг в романах, франшиза по-прежнему остается на пике популярности, а поклонники все так же ждут еще одного специального выпуска с участием актеров-исполнителей главных ролей — правда, по словам режиссера некоторых из фильмов Криса Коламбуса, вероятность такого события близка к нулю.

Актеры из фильмов о Гарри Поттере не хотят еще одного воссоединения — все из-за Джоан Роулинг

Со времен выхода последней части главные звезды франшизы как Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт лишь изредка участвовали в чем-то, связанном с вселенной Гарри Поттера, но категорически отказались продолжать так делать после того, как Роулинг начала публиковать в своих соцсетях скандальные высказывания о правах меньшинств.

Именно по этой причине, как недавно признал режиссер «Философского камня» и «Тайной комнаты» Крис Коламбус, актеры больше не хотят принимать участие в каком бы то ни было событии, имеющем непосредственное отношение к скандальной писательнице.

По словам Коламбуса, со временем ситуация стала только сложнее и запутаннее, а потому рассчитывать на еще одно воссоединение поклонникам точно не стоит.

Крис Коламбус до сих пор поддерживает теплые отношения с «детьми» из «Гарри Поттера»

Хотя режиссер уже не работал над теми фильмами, которые последовали после «Узника Азкабана», спустя столько лет он все еще сохраняет связь с Рэдклиффом, Уотсон и Гринтом, которых знал еще детьми.

Так, режиссер рассказал, что с самой Роулинг он не общался уже больше десяти лет и потому не знает, как у нее дела, а вот с Рэдклиффом разговаривал буквально за несколько дней до интервью. Коламбус также добавил, что в целом поддерживает хорошие отношения со всеми актерами-детьми со съемок и общается не только с главной троицей.

