Режиссер «Девчат» все сделал по-своему: какими на самом деле должны были быть герои

Юрий Чулюкин во время съёмок своего знаменитого фильма «Девчата» решил отойти от оригинальной повести, и на экране зрители увидели более оптимистичный сюжет.

Автор первоисточника сделал своих персонажей более реалистичными, поэтому не обошлось и без человеческих пороков.

Например, Катя в книге показана не как лучшая подруга Тоси, а как завистливая девушка, которая то и дело старается рассорить своих приятельниц.

Анфиса, наоборот, представляется как сложный, многогранный персонаж. Её трагичная история потерянной любви объясняет ее поведение, а в фильме этому почти не уделено внимания.

Сюжетная линия Нади и Ксан Ксаныча в повести сложнее, чем на экране. Девушка боится остаться старой девой и поэтому цепляется за мужчину. Однако в финале она его бросает.

Неизменными остались только отношения Тоси и Ильи, которые понравились всем зрителям.