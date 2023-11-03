Режиссер был в бешенстве: как Яковлева потеряла главную роль в любимом советском фильме

Съемки картины «Берегите женщин» пошли не по плану. Обожаемый зрителями проект должен был стать украшением фильмографии Александры Яковлевой. Но она сама довела до того, что осталась ни с чем.

Фильм снимали на Одесской киностудии, в то время как звезда «Экипажа» жила в Ленинграде. Этот нюанс сильно осложнял творческий процесс. Знаменитость до конца не понимала, на что подписалась. Тогда она только родила сына и была не готова разлучаться с малышом на длительный срок.

Уже на съемочной площадке артистка вдруг передумала и отказалась от съемок. От такого решения режиссер пришел в бешенство, но воздействовать на Яковлеву не мог. Постановщику пришлось искать замену своенравной актрисе ,и нашел он ее в лице Марины Шиманской. Стоит признать, что та его не подвела и с поставленной задачей отлично справилась.