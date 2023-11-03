Режиссер был в бешенстве: как Яковлева потеряла главную роль в любимом советском фильме
Задача оказалась не по зубам.
Съемки картины «Берегите женщин» пошли не по плану. Обожаемый зрителями проект должен был стать украшением фильмографии Александры Яковлевой. Но она сама довела до того, что осталась ни с чем.
Фильм снимали на Одесской киностудии, в то время как звезда «Экипажа» жила в Ленинграде. Этот нюанс сильно осложнял творческий процесс. Знаменитость до конца не понимала, на что подписалась. Тогда она только родила сына и была не готова разлучаться с малышом на длительный срок.
Уже на съемочной площадке артистка вдруг передумала и отказалась от съемок. От такого решения режиссер пришел в бешенство, но воздействовать на Яковлеву не мог. Постановщику пришлось искать замену своенравной актрисе ,и нашел он ее в лице Марины Шиманской. Стоит признать, что та его не подвела и с поставленной задачей отлично справилась.