«Рейтинги взлетят до небес»: Родион Газманов предложил Николая Дроздова на роль ведущего «Дома-2»

Родион Газманов выложил в Instagram фотографию, на которой певец демонстрирует бурную радость, сопроводив ее содержательной характеристикой проекта «Дом-2».

По словам телеведущего, завершение телестройки и закрытие всех ее филиалов — от курортных до столичных — стало редкой позитивной новостью с культурных фронтов в период глобальной пандемии и карантинных ограничений.

Родион Олегович выразился о «Доме-2» вполне откровенно: «Меня всегда удивляла популярность этой фабрики безумия».

Певец отметил, что мотивация организаторов и участников шоу его как раз не удивляла. Организаторы создали рейтинговый проект, продержавшийся на экранах страны рекордный срок и заработавший вполне впечатляющую денежную сумму.

Участники тоже приходили ради дальнейшей карьеры в шоу-бизнесе или в ином бизнесе: Родион признал, что некоторым заседателям Лобного места это удалось, пусть их было и немного.

Газманов-младший возмутился зрительским отношением к «Дому-2», ведь рейтинг шоу обеспечивается просмотрами и вовлеченностью зрителей.

«Насколько же серой и скучной должна быть собственная жизнь, если люди каждый вечер готовы проводить несколько часов, следя за скверно срежиссированными брачными игрищами? Ради смеха, быть может? Ну, посмотрите разок ради энтомологического интереса, неужели не хватит?» — подивился он.

Певец предположил, что если «Дом-2» возобновится, то на роль ведущего следует пригласить Николая Николаевича Дроздова, славного своим уважительным отношением к любым представителям земной фауны — в том числе и к малопривлекательным чешуекрылым, брюхоногим и пресмыкающимся.

«Рейтинги взлетят до небес», — уверен Родион Олегович.