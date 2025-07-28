Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рейтинги выше, чем у «Фарго» и «Шерлока»: хвалим «Мираж» — малоизвестный советский детектив, от которого зрители рыдают

Рейтинги выше, чем у «Фарго» и «Шерлока»: хвалим «Мираж» — малоизвестный советский детектив, от которого зрители рыдают

28 июля 2025 07:00
Главные герои мини-сериала

Это еще и экранизация, которая оказалась круче книги.

Советский мини-сериал «Мираж» 1983 года — это тот редкий случай, когда картина не только не теряет своей актуальности, но и продолжает собирать восторженные отзывы спустя десятилетия. На КиноПоиске его рейтинг составляет 8.0, что выше, чем у культового «Фарго» (7.6) и российского «Шерлока Холмса» (6.8), но оценок не так уж и много. Почему детектив достоин внимания — давайте разберёмся.

1. Актерский состав: созвездие талантов

Одна из главных причин популярности «Миража» — это блестящий актерский состав. Режиссёр Алоиз Бренч, известный по фильму «Долгая дорога в дюнах», собрал на съёмочной площадке настоящих звёзд. Мартиньш Вилсонс, Регимантас Адомайтис, Интс Буранс, Паул Будкевич — каждый из них создал запоминающийся образ, который остаётся в памяти зрителя надолго.

Особого внимания заслуживает Мирдза Мартинсоне, сыгравшая роковую красавицу Джинни Гордон. Её героиня — это уникальное сочетание агрессивности и женственности, которое делает её персонажа одновременно притягательным и опасным.

Рейтинги выше, чем у «Фарго» и «Шерлока»: хвалим «Мираж» — малоизвестный советский детектив, от которого зрители рыдают

2. Сюжет: лихо закрученный детектив

«Мираж» снят по мотивам романа Джеймса Чейза «Весь мир в кармане», и сюжет фильма действительно захватывает с первых минут. Молодая амбициозная Джинни Гордон разрабатывает дерзкий план похищения броневика с тремя миллионами долларов. Для реализации задуманного она собирает команду из отчаянных подельников: профессионального преступника, ветерана Вьетнамской войны, автомеханика-«медвежатника» и бывшего боксёра.

Казалось бы, план идеален, но, как это часто бывает в жизни, всё идёт не так. Надежды рушатся, а богатство оказывается призрачным, как мираж в пустыне. Фильм держит в напряжении до самого конца, заставляя зрителя сопереживать героям, несмотря на их неоднозначные поступки.

3. Психологическая глубина: больше, чем просто детектив

«Мираж» — еще и глубокая психологическая драма. Фильм поднимает темы, которые остаются актуальными и сегодня: одиночество, отчаяние, борьба за место под солнцем и трагедия несбывшейся любви.

Рейтинги выше, чем у «Фарго» и «Шерлока»: хвалим «Мираж» — малоизвестный советский детектив, от которого зрители рыдают

Каждый из героев — это живой человек со своими страхами, мечтами и ошибками. Добродушный итальянец Джипо, циничный рецидивист Фрэнк, даже неприятный Эдд — все они вызывают у зрителя смешанные чувства. В финале, когда герои делают последний шаг в бездну, невозможно остаться равнодушным.

4. Комментарии зрителей: ностальгия и восхищение

Зрители до сих пор с теплотой вспоминают «Мираж»:

  • «Не могу пересматривать этот фильм. Так переживаешь! Так всё правдоподобно. Так жалко главных героев! Как же я рыдала».
  • «Обожаю этот фильм! Знаю наизусть. Тот самый случай, когда экранизация превосходит книжный оригинал».
  • «Несмотря на все ляпы и советский наивняк, фильм всегда захватывал. Смотрю его с 1986 года».

Конечно, сравнивать «Мираж» с такими гигантами, как «Фарго» или «Шерлок Холмс», на первый взгляд, кажется странным. Но именно в этом и заключается феномен советского мини-сериала. Он сочетает в себе увлекательный сюжет, глубокую психологическую проработку персонажей и неповторимую атмосферу, которая заставляет зрителя возвращаться к фильму снова и снова.

«Мираж» — история о людях, их мечтах и разочарованиях. И, возможно, именно поэтому он до сих пор остаётся в сердцах зрителей, обгоняя по рейтингам даже самые культовые проекты.

Ранее мы также писали: Рейтинг выше, чем у хитового «Первого отдела»: три советских детектива, которые лучше, чем вы думаете

Фото: Кадр из мини-сериала «Мираж»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм Читать дальше 29 июля 2025
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Читать дальше 29 июля 2025
Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Читать дальше 29 июля 2025
Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу Читать дальше 29 июля 2025
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Читать дальше 28 июля 2025
102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией» 102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией» Читать дальше 28 июля 2025
Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Читать дальше 28 июля 2025
Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест) Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест) Читать дальше 28 июля 2025
«Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет»: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам (тест) «Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет»: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам (тест) Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше