Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

В список «100 лучших фильмов XXI века» от журнала Time попадают те, кто заслужил признание как от критиков, так и от зрителей. Как правило, засматривают такие картины до дыр. Еще у них есть перечень «50 самых недооцененных фильмов XXI века», и вот там можно найти по-настоящему интересные экземпляры.

Мы выбрали десять не самых популярных картин из этой авторитетной подборки: ведь всегда так приятно открывать что-то новое. Их рейтинги на «Кинопоиске» скромные — от 5.3 до 7.3, но это как раз тот случай, когда цифры не отражают реальной ценности. Каждый из этих фильмов заслуживает куда больше баллов и вашего просмотра.

Здесь почти нет голливудских блокбастеров. Вместо них — камерная драма о вампирах-интеллектуалах, ироничная сказка о теле души, тюремная музыкальная антиутопия и турецкая история о свободе пяти сестер. Они исследуют память, любовь, творчество и сопротивление через призму личных, а не глобальных катастроф.

Герои — выжившая узница концлагеря, застрявший в коме мультипликатор, уставшая кинозвезда и техасская королева красоты — ищут свое место в мире, который их не понимает. Смотреть их — значит дать шанс кино, которое массы незаслуженно списали в утиль.