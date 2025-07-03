Рейтинг выше, чем у «Игры в кальмара», злодей оттуда же: об этой новой дораме на Западе трубят на каждом углу — идеальна для вечера лета

Если вы ещё не слышали про новый корейский хит, то добро пожаловать: «Хороший мальчик» уверенно занимает первое место в топах самых обсуждаемых дорам и собирает миллионы просмотров. И это, на секундочку, при рейтинге в 8.6 на «Кинопоиске», тогда как у знаменитой «Игры в кальмара» всего 7.7!

В центре сюжета — команда бывших спортсменов, которых судьба забросила служить в полиции. На бумаге — они почти не нужны системе: кто-то занят бесполезными документами, кто-то машет жезлом. Но стоит им поймать пару серьёзных бандитов — и вот они уже «Олимпийские мстители» под прикрытием красивого пиара для всей полиции.

Правда, ребята быстро понимают: их хотят использовать как витрину, но они готовы рвать за справедливость по-настоящему.

Главный «хороший мальчик» — Юн Дон-джу в исполнении Пак По-гома. Бывший боксёр, олимпийский чемпион, красавчик с обострённым чувством правды. У него была карьера мечты, но грязный тренер подставил его на допинг-скандале. И вот Дон-джу в форме — с боксёрской капой, на которой красуется надпись «Справедливость», — выбивает преступников из подворотен. Улыбка — на миллион, удар — подороже

А ещё здесь есть Ким Со-хён — и это огонь! Она не только стреляет (метко!), но и держит напарников в тонусе своим стальным характером. Плюс любовная линия: Дон-джу давно в неё втюрился, но всё осложняет бывший парень, который мечтает вернуть былое. Куда ж без любовного треугольника!

Не забываем и про Хо Сон-тхэ, игрока 101 из первого сезона все тех же «Кальмаров», только здесь он вовсе не злодей.

«Хороший мальчик» ловко мешает жанры боевика, комедии и романтики. Драки здесь — целый аттракцион: бой под дождём из банок с краской или погоня, превращающаяся в комедийный хоррор. И да, при этом никто не забывает про социальные темы: коррупция, продажные копы — всё это тоже есть.

Эта дорама заряжает адреналином, смешит, даёт повод взгрустнуть (что еще нужно для летнего вечера?) и моментально подкупает харизмой героев. Так что не удивляйтесь, если после первой серии вам срочно захочется найти плакат Пак По-гома и повесить его у себя дома.

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