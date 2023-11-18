Рейтинг самых успешных российских фильмов 2023 года

После ухода многих западных кинокомпаний из России для отечественных кинолент открылось окно возможностей. Теперь в кино публика часто смотрит российские картины. И они стали самыми кассовыми по итогам года.

Первое место ожидаемо занял блокбастер «Вызов» — драма с Юлией Пересильд, снятая на МКС. Фильм собрал свыше 2,15 млрд рублей. Следом идет сказочная комедия «По щучьему велению» о приключениях чудака Емели с результатом в 1,8 млрд. Замыкает тройку «Праведник» — тяжелая картина о Великой Отечественной войне, заработавшая почти 650 млн рублей.

Попала в топ и еще одна сказка, «Баба Яга спасает мир», чьи сборы составили чуть более 600 млн. Успешной оказалась и лента в стиле роуд-муви «Поехавшая», собравшая около 520 млн рублей. Трудно пройти и мимо «Чебурашки». Пусть фильм и вышел еще в 2022 году, однако в кино его крутили долгие месяцы. Семейная комедия поставила абсолютный рекорд — более 3,5 млрд рублей кассовых сборов.