Рейтинг «Игры престолов»: чем на самом деле закончилась сказка о спящей красавице

Все с детства привыкли, что в сказках добро безоговорочно побеждает зло. Но мало кто знает, что в легендах, на которых эти чудесные истории основаны, все складывалось жестоко и беспринципно — в лучших традициях «Игры престолов».

Взять, к примеру, «Спящую красавицу», сюжет которой знаком всем. Ведьма накладывает на новорожденную принцессу заклятие: по достижению 16 лет она погибнет, уколов палец иглой. Слова злодейки сбылись — принцесса умирает, но ее спасает прекрасный принц чудесным поцелуем.

Но в оригинальной легенде не было места романтике. После того, как красавица забылась сном, ее действительно посетил принц. Только он не стал ее целовать, а воспользовался ситуацией и обесчестил девушку. Она забеременела и родила близнецов. Тогда один из малышей принялся сосать палец принцессы и тем самым избавил мать от злосчастной иглы.

Красавица проснулась и явилась к принцу за объяснениями, однако тот оказался женат на другой. Оскорбленная супруга решила избавиться от детей принцессы, приказав повару изготовить из них пирог. Но он пожалел малышей, а принц вскоре узнал о замысле супруги и поспешил ее казнить. В конце он взял в жены спящую красавицу, и все остались счастливы.

Весь мир должен сказать спасибо легендарному Шарлю Перро, который значительно смягчил сюжет и сотворил детскую сказку из суровой и жестокой легенды.