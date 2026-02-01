Оповещения от Киноафиши

Рейтинг 8.7, популярность — нулевая: 5 скрытых хитов из списка лучших сериалов XXI века от BBC

1 февраля 2026 09:25
Им нашлось место рядом с «Игрой престолов» и «Во все тяжкие».

В 2021 году BBC составила список 100 лучших сериалов XXI века. Помимо очевидных хитов, там спрятаны неизвестные широкой публике шедевры. Вот пять таких проектов с высоким рейтингом.

Британская антология «Внутри девятого номера» (IMDb: 8.5) воспринимается как сборник черных комедий. Каждый эпизод — отдельная, непредсказуемая история, где общей деталью выступает лишь цифра 9.

Американская мистика «ОА» (IMDb: 7.8) рассказывает о слепой девушке, которая возвращается после таинственного исчезновения, но теперь она все прекрасно видит. Главная героиня собирает незнакомцев, чтобы раскрыть тайну прошлого и открыть портал в иное измерение.

Культовый триллер «Родина» (IMDb: 8.3) — эталон шпионской драмы. Офицер ЦРУ Кэрри Мэтисон пытается доказать, что вернувшийся из плена морпех Николас Броуди работает на террористов.

Драма «Остановись и гори» (IMDb: 8.4) переносит в 1980-е. Команда энтузиастов бросает вызов гиганту IBM, чтобы создать революционный компьютер, сталкиваясь с личными и профессиональными драмами.

Французский шпионский триллер «Бюро» (IMDb: 8.7) критики называют одним из самых реалистичных. Сериал детально показывает, как агенты разведки годами живут под чужими легендами. Проект хвалили даже во французском управлении внешней безопасностью.

Выбирайте любой и не пожалеете, что потратили время зря.

Фото: Кадры из сериалов «ОА», «Внутри девятого номера»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
