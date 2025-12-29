Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

Хотя новым сериал по факту не назвать.

Парадокс, но главный российский детектив 2025 года, по версии КиноПоиска, вовсе не свежий телехит НТВ и не громкая премьера с агрессивным маркетингом. Лидером рейтинга стал сериал, стартовавший еще в 2019-м и переживший долгую паузу между сезонами.

Второй сезон «Формулы преступления» вышел только этой весной – спустя шесть лет ожидания – и, несмотря на все риски, проект удержался в верхах с оценкой 8.4.

Ретро, криминалистика и женский вызов эпохе

«Формула преступления» переносит зрителя в Петербург 1895 года. Анастасия Ардашникова – выпускница Сорбонны, одна из первых женщин с юридическим образованием, возвращается в Россию с идеей применять современные методы криминалистики.

Для местной сыскной полиции ее подходы выглядят дерзко, а порой и раздражающе. Особенно для пристава Тараса Смолокурова, который привык полагаться на интуицию и опыт, а не на «французские выдумки».

Сериал выстроен в формате двухсерийных дел, что придает ему размеренный, почти классический ритм.

Здесь много диалогов, внимания к деталям и попыток вписать художественный вымысел в реальные исторические контексты – от революционного подполья до первых экспериментов с дактилоскопией.

Почему первый сезон любят больше

Это честно признают сами зрители. Первый сезон воспринимался как цельное высказывание: с яркой галереей второстепенных персонажей, устойчивым балансом между расследованиями и личными линиями и ощущением «живого» мира.

Второй сезон столкнулся с очевидными трудностями – часть героев исчезла из повествования, некоторые сюжетные линии оборвались или были скомканы в финале.

Тем не менее, даже критически настроенные рецензенты сходятся в одном: продолжение не провалилось. Да, сезон выглядит менее собранным, да, финал кажется поспешным, но сериал сохранил атмосферу, юмор и харизму персонажей.

Для проекта, вернувшегося после такой паузы, это уже немало.

Не идеал, но редкий случай стабильности

Актерские работы второго плана по-прежнему часто перетягивают внимание на себя, а историческая «картинка» иногда выглядит слишком стерильной. Но «Формула преступления» выигрывает за счет языка, неспешного темпа и уважения к жанру.

Это детектив, который не торопится и не кричит, а аккуратно втягивает в свою логику.

«Сериал добротный. Не жемчужина без изъянов, но продукт хорошего качества. Особенно понравится поклонникам сериалов 'Азазель' и отечественного 'Шерлок Холмса', а также любителям эпохи заката Российской Империи», — пишут в Сети.

Кто еще в топе

В пятерке лидеров КиноПоиска также оказались «Вампиры средней полосы», «Казанова», «Ищейка» и «Любопытная Варвара». При этом «Вампиров…» детективом можно назвать лишь с очень большой натяжкой – все-таки это больше мистическая комедия с редкими элементами расследований.

На этом фоне лидерство «Формулы преступления» выглядит особенно показательно: классический жанр почти без сторонних «примесей» все еще способен собирать высокие оценки и преданную аудиторию.

Ранее мы также писали: Критики выбрали «самый захватывающий новый сериал»: не зря у него 8.3 на IMDb – зрители в голос твердят, что «смотрят его запоем»