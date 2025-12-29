Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

29 декабря 2025 17:03
Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

Хотя новым сериал по факту не назвать.

Парадокс, но главный российский детектив 2025 года, по версии КиноПоиска, вовсе не свежий телехит НТВ и не громкая премьера с агрессивным маркетингом. Лидером рейтинга стал сериал, стартовавший еще в 2019-м и переживший долгую паузу между сезонами.

Второй сезон «Формулы преступления» вышел только этой весной – спустя шесть лет ожидания – и, несмотря на все риски, проект удержался в верхах с оценкой 8.4.

Ретро, криминалистика и женский вызов эпохе

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

«Формула преступления» переносит зрителя в Петербург 1895 года. Анастасия Ардашникова – выпускница Сорбонны, одна из первых женщин с юридическим образованием, возвращается в Россию с идеей применять современные методы криминалистики.

Для местной сыскной полиции ее подходы выглядят дерзко, а порой и раздражающе. Особенно для пристава Тараса Смолокурова, который привык полагаться на интуицию и опыт, а не на «французские выдумки».

Сериал выстроен в формате двухсерийных дел, что придает ему размеренный, почти классический ритм.

Здесь много диалогов, внимания к деталям и попыток вписать художественный вымысел в реальные исторические контексты – от революционного подполья до первых экспериментов с дактилоскопией.

Почему первый сезон любят больше

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

Это честно признают сами зрители. Первый сезон воспринимался как цельное высказывание: с яркой галереей второстепенных персонажей, устойчивым балансом между расследованиями и личными линиями и ощущением «живого» мира.

Второй сезон столкнулся с очевидными трудностями – часть героев исчезла из повествования, некоторые сюжетные линии оборвались или были скомканы в финале.

Тем не менее, даже критически настроенные рецензенты сходятся в одном: продолжение не провалилось. Да, сезон выглядит менее собранным, да, финал кажется поспешным, но сериал сохранил атмосферу, юмор и харизму персонажей.

Для проекта, вернувшегося после такой паузы, это уже немало.

Не идеал, но редкий случай стабильности

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

Актерские работы второго плана по-прежнему часто перетягивают внимание на себя, а историческая «картинка» иногда выглядит слишком стерильной. Но «Формула преступления» выигрывает за счет языка, неспешного темпа и уважения к жанру.

Это детектив, который не торопится и не кричит, а аккуратно втягивает в свою логику.

«Сериал добротный. Не жемчужина без изъянов, но продукт хорошего качества. Особенно понравится поклонникам сериалов 'Азазель' и отечественного 'Шерлок Холмса', а также любителям эпохи заката Российской Империи», — пишут в Сети.

Кто еще в топе

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

В пятерке лидеров КиноПоиска также оказались «Вампиры средней полосы», «Казанова», «Ищейка» и «Любопытная Варвара». При этом «Вампиров…» детективом можно назвать лишь с очень большой натяжкой – все-таки это больше мистическая комедия с редкими элементами расследований.

На этом фоне лидерство «Формулы преступления» выглядит особенно показательно: классический жанр почти без сторонних «примесей» все еще способен собирать высокие оценки и преданную аудиторию.

Ранее мы также писали: Критики выбрали «самый захватывающий новый сериал»: не зря у него 8.3 на IMDb – зрители в голос твердят, что «смотрят его запоем»

Фото: Кадры из сериалов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Фишер», «Формула преступления», «Вампиры средней полосы»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Читать дальше 17 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) «Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) Читать дальше 15 февраля 2026
Об уникальной военной драме с Пускепалисом зря не трубят на каждом углу: рейтинг 8+, похож на шедевр Нолана (но мрачнее в разы) Об уникальной военной драме с Пускепалисом зря не трубят на каждом углу: рейтинг 8+, похож на шедевр Нолана (но мрачнее в разы) Читать дальше 15 февраля 2026
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше