Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»

В России популярность не снискал, хотя не уступает по накалу даже истории Хайзенберга.

Пока зрители обсуждают новый триллер «Чёрный кролик», в котором Джейсон Бейтман играет вместе с Джудом Лоу, стоит вспомнить — настоящий звёздный час актёра случился гораздо раньше. Его лучшая работа на Netflix — не новинка, а «Озарк», одна из самых сильных криминальных драм последних лет.

Как «Озарк» сделал из Бейтмана драматического актёра

Бейтман начинал как мастер комедий, но именно в «Озарке» он показал, что может быть не только забавным, но и пугающе убедительным. Его герой, финансовый консультант Марти Бёрд, вынужден бежать с семьёй из Чикаго после того, как узнаёт, что его партнёр воровал деньги у мексиканского картеля.

Чтобы не погибнуть, Марти предлагает сделку: он отмоет миллионы в тихом городке у озера Озарк. Вместо спокойной жизни — грязные деньги, убийства и отчаянные попытки выжить. Марти постоянно балансирует между ролью отца и преступника, и именно это делает его персонажа таким живым.

Атмосфера безысходности и гениальная игра актёров

Вместе с Лорой Линни (Венди Бёрд) Бейтман создаёт один из самых сложных дуэтов на телевидении. Венди — жена, которая постепенно превращается в хищницу, готовую ради семьи переступить любую грань. Порой босс картеля выглядит на ее фоне ребенком.

Но настоящий прорыв сериала — Рут Лэнгмор в исполнении Джулии Гарнер. Дерзкая, острая на язык девчонка из семьи преступников стала душой проекта. За роль Рут Гарнер трижды получила «Эмми». Её сцены с Марти — отдельное удовольствие: между ними искрит и страх, и нежность, и невыраженная привязанность.

45 номинаций на «Эмми» и культовый статус

«Озарк» продержался на экранах четыре сезона (2017–2022) и собрал 45 номинаций на «Эмми», выиграв четыре — в том числе за режиссуру, которой занимался сам Бейтман. Сериал получил рейтинг 82% на Rotten Tomatoes, а критики называли его «современным наследником “Во все тяжкие”». От того обидно, что в России проект не снискал массовой славы.

Почему «Озарк» лучше «Чёрного кролика»

В «Чёрном кролике» Бейтман вновь возвращается к мрачным темам — но именно «Озарк» стал для него главным актёрским экзаменом. Здесь нет глянца, нет второстепенных сюжетов — только холодная безысходность, отчаянные решения.

