Рейтинг 6+, но оценят лишь взрослые: «Гостья из будущего» куда сложней, чем кажется – нынешние дети скрытых смыслов Sci-Fi не поймут

Дети смотрели «Гостью из будущего» как приключенческое кино про космических пиратов, роботов и девочку с неземными глазами. Взрослые, пересматривая сериал спустя 40 лет, обнаруживают совсем другую оптику: разговоры о свободе воли, этике технологий и природе зла, упакованные в обертку из картонных декораций и наивных спецэффектов.

Главный аргумент тому, что советский Sci-Fi гораздо взрослее, чем можно подумать – миелофон. Прибор для чтения мыслей, за которым охотятся Крыс и Весельчак У, в фильме существует в единственном экземпляре.

А ведь цивилизация Земли освоила межгалактические перелеты и телепортацию, почему не наладить серийный выпуск?

«Что будет самой большой ценностью в мире сверхразвитой цивилизации? То, что нельзя купить ни за какие деньги и материальные блага – человеческая личность, обладающая свободой воли. Поэтому миелофон – табу», – настаивают обзорщики портала «Абзац».

Чтение мыслей здесь – под запретом. То, что для пиратов является орудием подчинения, для человека будущего – неприкосновенная граница.

И в этом смысле космические преступники из «Гостьи» оказываются страшно современными: они охотятся за технологией взлома сознания. Как сегодняшние мошенники из кол-центров, которым не нужен миелофон – достаточно смартфона и знание человеческих слабостей.

Еще один слой, который ребенок не считает, – тоска по будущему. «Гостья» вышла в 1985-м и стала последним советским фильмом, где завтрашний день выглядит не угрозой, а чем-то светлым и теплым.

Бесплатное мороженое в парках, разумные козлы, космос как место для прогулок. Сейчас это звучит как фантастика внутри фантастики.

«Гостью» сделала великой вера в этичное, гуманное завтра – которого нам так не хватает сегодня.