Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Главное: смотреть не через призму «а вот раньше было лучше!».

Когда в 2014 году в кинотеатрах вышла «Кавказская пленница!», большинство зрителей дружно схватились за головы. Культовую комедию Гайдая будто бы пустили под каток современного кино: рейтинг на «Кинопоиске» — унизительные 1.1, а касса в России составила всего 179 тысяч долларов при бюджете в 3,5 миллиона.

Провал был столь оглушительным, что фильм мгновенно стал мемом про «самый ненужный ремейк», но время все расставило по местам.

Спустя годы нашлись те, кто решился взглянуть на картину без привычного сарказма. Их отзывы, на удивление, спокойны, а порой даже хвалебны.

Не так страшен черт

Один из зрителей, решивший проверить, действительно ли фильм так ужасен, остался удивлен: никаких «мучительных пыток для психики» он не заметил. Да, шутки неловкие, сцены порой странные, но катастрофы нет, настаивает автор рецензии на КП.

Настя Задорожная в роли Нины оказалась не такой пафосной, как ожидалось, а Михаил Кещян органично вписался в ансамбль. По словам автора, молодежь, скорее всего, получит удовольствие от знакомых актеров и легкой атмосферы.

Конечно, кино не претендует на бессмертный шедевр, но работает как ненавязчивый повод отвлечься. Итоговая оценка — «5 из 10».

Пересматривал несколько раз?

Другой зритель вообще включил «Кавказскую пленницу!» случайно и посмотрел ее «чисто как эксперимент» — без чужих отзывов. И… остался доволен. Более того, он заявил, что концовка ремейка получилась лучше, чем у Гайдая.

Особенно впечатлили два эпизода: судебное заседание с речью Хазанова (настолько понравилось, что зритель ее выучил) и финальный отъезд Шурика, поданный в новом ключе.

Понравились и актеры: мол, Добрынин убедительно сыграл Балбеса, Степанченко оказался отличным Бывалым, а Задорожная внезапно обрела сходство с Натальей Варлей. Автор поставил фильму 10 из 10 и честно признался: отдельные сцены пересматривал по несколько раз.

Серый цвет вместо красного

Даже ярые скептики нашли в картине плюсы. Один из рецензентов отметил: фильм легкий, временами смешной, пусть и с ворохом спорных решений.

Шаракоис сумел удивить — его Шурик оказался обаятельным, хотя дубляж голосом Бурунова выглядел лишним. Удачные моменты — пенные вечеринки, современные отсылки, съемки рядом с Сочи, которые добавили ностальгии.

Да, кавказцев снова играют «универсальные русские актеры», да, песенные вставки вызывают вопросы, а Хазанов в роли Саахова «смотрелся тяжеловато».

Но полностью записывать фильм в катастрофы рецензент не решился: «есть и хорошее, и плохое». Итог — «серый цвет», а значит, твердая середина, без привычного хейта.

Почему фильм заслуживает второй шанс

«Кавказская пленница!» 2014 года не стал наследником классики — да, это факт. Но стоит признать: среди зрителей нашлись те, кто увидел в картине удачные находки, достойные актерские попадания и даже новые детали, которых не хватало оригиналу.

Возможно, если смотреть фильм без оглядки на культовый статус первоисточника, он воспринимается как легкая одноразовая комедия. Которая уж точно не заслуживает рейтинга 1.1 из 10.

Ранее мы также писали: Даже «Аватар» так не сумел: всего один советский фильм умудрился собрать в прокате в 160 раз больше своего бюджета