Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

26 сентября 2025 14:15
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Главное: смотреть не через призму «а вот раньше было лучше!».

Когда в 2014 году в кинотеатрах вышла «Кавказская пленница!», большинство зрителей дружно схватились за головы. Культовую комедию Гайдая будто бы пустили под каток современного кино: рейтинг на «Кинопоиске» — унизительные 1.1, а касса в России составила всего 179 тысяч долларов при бюджете в 3,5 миллиона.

Провал был столь оглушительным, что фильм мгновенно стал мемом про «самый ненужный ремейк», но время все расставило по местам.

Спустя годы нашлись те, кто решился взглянуть на картину без привычного сарказма. Их отзывы, на удивление, спокойны, а порой даже хвалебны.

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Не так страшен черт

Один из зрителей, решивший проверить, действительно ли фильм так ужасен, остался удивлен: никаких «мучительных пыток для психики» он не заметил. Да, шутки неловкие, сцены порой странные, но катастрофы нет, настаивает автор рецензии на КП.

Настя Задорожная в роли Нины оказалась не такой пафосной, как ожидалось, а Михаил Кещян органично вписался в ансамбль. По словам автора, молодежь, скорее всего, получит удовольствие от знакомых актеров и легкой атмосферы.

Конечно, кино не претендует на бессмертный шедевр, но работает как ненавязчивый повод отвлечься. Итоговая оценка — «5 из 10».

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Пересматривал несколько раз?

Другой зритель вообще включил «Кавказскую пленницу!» случайно и посмотрел ее «чисто как эксперимент» — без чужих отзывов. И… остался доволен. Более того, он заявил, что концовка ремейка получилась лучше, чем у Гайдая.

Особенно впечатлили два эпизода: судебное заседание с речью Хазанова (настолько понравилось, что зритель ее выучил) и финальный отъезд Шурика, поданный в новом ключе.

Понравились и актеры: мол, Добрынин убедительно сыграл Балбеса, Степанченко оказался отличным Бывалым, а Задорожная внезапно обрела сходство с Натальей Варлей. Автор поставил фильму 10 из 10 и честно признался: отдельные сцены пересматривал по несколько раз.

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Серый цвет вместо красного

Даже ярые скептики нашли в картине плюсы. Один из рецензентов отметил: фильм легкий, временами смешной, пусть и с ворохом спорных решений.

Шаракоис сумел удивить — его Шурик оказался обаятельным, хотя дубляж голосом Бурунова выглядел лишним. Удачные моменты — пенные вечеринки, современные отсылки, съемки рядом с Сочи, которые добавили ностальгии.

Да, кавказцев снова играют «универсальные русские актеры», да, песенные вставки вызывают вопросы, а Хазанов в роли Саахова «смотрелся тяжеловато».

Но полностью записывать фильм в катастрофы рецензент не решился: «есть и хорошее, и плохое». Итог — «серый цвет», а значит, твердая середина, без привычного хейта.

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Почему фильм заслуживает второй шанс

«Кавказская пленница!» 2014 года не стал наследником классики — да, это факт. Но стоит признать: среди зрителей нашлись те, кто увидел в картине удачные находки, достойные актерские попадания и даже новые детали, которых не хватало оригиналу.

Возможно, если смотреть фильм без оглядки на культовый статус первоисточника, он воспринимается как легкая одноразовая комедия. Которая уж точно не заслуживает рейтинга 1.1 из 10.

Ранее мы также писали: Даже «Аватар» так не сумел: всего один советский фильм умудрился собрать в прокате в 160 раз больше своего бюджета

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Кавказская пленница!» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее Читать дальше 5 января 2026
«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы «Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы Читать дальше 5 января 2026
Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар Читать дальше 4 января 2026
Пусть эта елочка, в праздничный час, тестом порадует вас: угадайте новогодний фильм по кадру с пушистой красавицей Пусть эта елочка, в праздничный час, тестом порадует вас: угадайте новогодний фильм по кадру с пушистой красавицей Читать дальше 4 января 2026
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите) Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите) Читать дальше 3 января 2026
Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор) Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор) Читать дальше 6 января 2026
«Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино» «Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино» Читать дальше 6 января 2026
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь «Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь Читать дальше 6 января 2026
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи» Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи» Читать дальше 6 января 2026
Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой» Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой» Читать дальше 6 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше