Рэйф Файнс прокололся: Волан-де-Мортом все-таки станет не женщина, и в HBO уже определились с актером

Рэйф Файнс прокололся: Волан-де-Мортом все-таки станет не женщина, и в HBO уже определились с актером

24 января 2026 16:40
Рэйф Файнс прокололся: Волан-де-Мортом все-таки станет не женщина, и в HBO уже определились с актером

Выдыхаем, худшие опасения позади. 

Интрига вокруг того, кто сыграет Волан-де-Морта в новом сериале HBO по «Гарри Поттеру» больше не будет. На это намекнул Рэйф Файнс — актёр, навсегда связанный с образом Тёмного Лорда.

На красной дорожке Файнса спросили, кого он видит в роли своего преемника. Его ответ прозвучал не как предположение, а как инсайдерская информация:

«Ну, мне сказали, что место уже занято, не так ли?» — сказал актёр. И тут же назвал имя: «Киллиан Мерфи очень хорош. Очень удачный выбор. Думаю, они уже утвердили его, не так ли?» — хитро улыбаясь заявил артист.

Файнс всегда публично поддерживал Мерфи как идеального кандидата. Однако сам Киллиан Мерфи не раз опровергал слухи о своём участии. В недавнем подкасте он заявил: «Нет, дети иногда показывают мне это, но я ничего об этом не знаю… Удачи тому, кто займёт его место».

Эта игра в «кошки-мышки» — классическая схема для крупных проектов. Файнс, возможно, слишком откровенничал, выдав кастинг-директоров. Или же Мерфи, следуя строгим правилам NDA, просто делает вид, что не в курсе.

Ранее на роли Темного Лорда также прочили Тильду Суинтон и Синтию Эриво, но похоже от этой идеи отказались. Таким образом, заявление Файнса — либо гениальный спойлер, либо мастерская провокация, которая ещё сильнее разогревает интерес к грядущему хиту HBO.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
