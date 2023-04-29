Ретро снова в моде: Ирина Шейк показала, что нужно достать из шкафа этой весной (фото)
Эта вещь сочетается практически со всем.
Ирина Шейк вот уже долгие годы остается одной из самых востребованных супермоделей. За это время красавица успела поработать с многими известными дизайнерами и теперь сама стала иконой моды. За ее образами интересно наблюдать, а некоторые из них с лёгкостью можно воссоздать и дома.
В последнее время знаменитость часто появляется в винтажных вещах, а кожаная куртка стала ее любимым предметом гардероба. Привлекательная брюнетка сочетает эту верхнюю одежду с джинсовыми шортами, платьями и свободными брючными костюмами.
Образы получаются необычными и яркими, что как раз подходит для весны.
Особенно искушенные модницы могут экспериментировать с цветами, и вместо обычной черной куртки надевать коричневую, немного потертую кожанку. Такой ретро стиль еще долго будет оставаться в тренде, поэтому дамам точно стоит к нему присмотреться.