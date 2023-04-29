Ретро снова в моде: Ирина Шейк показала, что нужно достать из шкафа этой весной (фото)

Ирина Шейк вот уже долгие годы остается одной из самых востребованных супермоделей. За это время красавица успела поработать с многими известными дизайнерами и теперь сама стала иконой моды. За ее образами интересно наблюдать, а некоторые из них с лёгкостью можно воссоздать и дома.

В последнее время знаменитость часто появляется в винтажных вещах, а кожаная куртка стала ее любимым предметом гардероба. Привлекательная брюнетка сочетает эту верхнюю одежду с джинсовыми шортами, платьями и свободными брючными костюмами.

Образы получаются необычными и яркими, что как раз подходит для весны.

Особенно искушенные модницы могут экспериментировать с цветами, и вместо обычной черной куртки надевать коричневую, немного потертую кожанку. Такой ретро стиль еще долго будет оставаться в тренде, поэтому дамам точно стоит к нему присмотреться.