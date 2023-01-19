Ресницы на пол-лица: дочь Малинина и Зарубиной преобразилась до неузнаваемости (фото)

Дочь известного музыканта Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной почти с рождения живет в Америке и не общается с отцом. Как-то мать предприняла попытку сблизить экс-супруга с Кирой, но ничего хорошего из этого не вышло. Чем живет и как сегодня выглядит дочь Малинина?

Кира Евдокимова выросла в Америке, а на исторической родине бывала всего несколько раз. Она хотела встретиться с отцом, но Малинин к тому моменту уже обзавелся новой семьей. Кроме того, певцу не понравилось, что дочь появилась на телешоу и «подмочила» его репутацию. Но общественность встала на сторону артиста, обвинив Киру в желании попиариться. Также жесткой критике подверглась ее внешность и пышные формы.

Недавно Кира поразила общественность своим преображением. Ольга Зарубина поделилась снимком дочери, из которого очевидно, что Евдокимова теперь не та пухлая девочка из телешоу. Она превратилась в стройную роковую красотку. Кира предпочитает кричащий макияж с невероятно длинными ресницами и экстравагантный стиль одежды. Подписчики бурно отреагировали на пост Зарубиной: «С тех пор, как я ее видела на передаче у Малахова, она похудела, узнаю с трудом. Пышечкой она была бесподобна!», Олечка, как же Кира похожа на Вас! Я сначала подумала, что это Вы в молодости".