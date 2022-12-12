Ресницы клочьями: посмотрите, что стало со звездой эфиров Юлией Бордовских (фото)

Когда-то Юлия Бордовских была одной из самых известных ведущих страны. Она сотрудничала с самыми популярными телеканалами, и ничего не предвещало краха ее карьеры. Тем не менее избежать его не удалось.

Впервые на экране знаменитость появилась в 1994 году. Она сразу заняла подходящую ей нишу и начала вести программы, связанные со спортом. Со временем Бордовских стала настоящим секс-символом: мужчины теряли от нее голову, а женщины всячески подражали.

Так длилось долгие годы, пока в 2010-м теледива не завершила свою карьеру. Еще через семь лет она покинула Россию и обосновалась в США, из-за чего пропала с радаров. Впрочем, в итоге она все же вернулась на родину и даже снова заявила о себе поклонникам.

На этот раз Юлия использовала не телевидение, а социальные сети. Сегодня звезда позиционирует себя как блогер, специализирующийся на теме здоровья и правильного образа жизни. Между тем интернет-пользователи отмечают, что от былой красоты Бордовских не осталось и следа. Теперь в кадре она выглядит неопрятно и не стесняется демонстрировать свои ресницы клочьями и неухоженные волосы.