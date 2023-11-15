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Киноафиша Статьи Решить этот тест на 10/10 смогут только те, кто учился в советской школе: проверьте себя

Решить этот тест на 10/10 смогут только те, кто учился в советской школе: проверьте себя

15 ноября 2023 13:50
Решить этот тест на 10/10 смогут только те, кто учился в советской школе: проверьте себя

Современных детей вопросы ставят в тупик.

Систему образования в Советском Союзе одни люди ругают, другие хвалят. Относиться к ней можно по-разному, но сложно отрицать: кругозор у школьников прошлого был шире, а практических знаний — больше.

Современные дети знают, как быстро найти нужную информацию. Пионеры из Союза умели находить верные ответы без поисковых систем и энциклопедий.

Подтверждение тому — короткий тест. В нем всего 12 вопросов. Но детям, рожденным в XXI веке, сложно правильно решить даже 50% заданий. Получить дюжину верных ответов сможет только тот, кто учился в советской школе. Проверьте, сколько наберете вы.

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Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» (1972)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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