Решить этот тест на 10/10 смогут только те, кто учился в советской школе: проверьте себя

Систему образования в Советском Союзе одни люди ругают, другие хвалят. Относиться к ней можно по-разному, но сложно отрицать: кругозор у школьников прошлого был шире, а практических знаний — больше.

Современные дети знают, как быстро найти нужную информацию. Пионеры из Союза умели находить верные ответы без поисковых систем и энциклопедий.

Подтверждение тому — короткий тест. В нем всего 12 вопросов. Но детям, рожденным в XXI веке, сложно правильно решить даже 50% заданий. Получить дюжину верных ответов сможет только тот, кто учился в советской школе. Проверьте, сколько наберете вы.