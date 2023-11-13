Решился на неловкое признание: почему SHAMAN женился на возрастной россиянке

Певец SHAMAN уже дважды вступал в брак. Его первая жена была старше на шесть лет, а нынешняя супруга музыканта — на 14 лет.

Артист не считает свои вкусы предосудительными. По его мнению, современные женщины благодаря достижениям медицины и косметологии остаются молодыми и привлекательными довольно долго. А с девушками своего возраста ему попросту неинтересно.

«Возраст— это такое понятие, больше в голове. Тем более сейчас век, когда каждому человеку доступны книги о здоровом питании, о том, как за собой ухаживать. Столько всяких возможностей, когда можно жить и выглядеть прекрасно очень много лет и чувствовать себя отлично», — пояснил Ярослав Дронов.

У музыканта и его бывшей жены есть дочь Варвара, которой 9 лет. SHAMAN старается уделять ей максимум внимания и обеспечить всем необходимым. В бывшей семье он появляется редко, но всегда приносит наследнице подарки и хорошее настроение.