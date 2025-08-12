Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

12 августа 2025 10:12
«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

Пока создатели молчат, в дело вступают интернет-конспирологи.

Огромный зеленый камбэк снова задерживается, и причины… не из очевидных. Universal и DreamWorks Animation официально перенесли премьеру «Шрэка 5» с декабря 2026 года на 30 июня 2027-го. И ведь это уже второй перенос!

Сначала лента должна была выйти в июле 2026-го, потом ее подвинули на зиму, а теперь снова — на лето. Студия продолжает держать в секрете реальные причины переноса, зато замечает, что лето для анимации у них всегда урожайное — в этот период они выпускали «Гадких я» и «Братьев Супер Марио в кино», которые собирали отличную кассу.

По новым планам, «Шрэк 5» стартует всего через несколько дней после анимационного «Человека-паука: За пределами вселенных». А вот прежняя декабрьская дата была совсем тесной — там поджидали «Мстители: Судный день» и даже «Ледниковый период 6».

«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

Впрочем, в соцсетях сухой пресс-релиз оживили куда более веселыми версиями происходящего. Главной виновницей в Сети называют звезду «Одни из нас», все тот же Marvel и… комедийную российскую франшизу.

«Испугались конкуренции с “Елками-13”, получается», «Они решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Ну наконец-то!», «Решили не портить кассу новым “Мстителям”, ну что за лапочки».

Что же, пока Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас готовятся снова отправиться в Тридевятое королевство, а Зендея — впервые туда заглянуть, фанатам остается лишь ждать. Четверть века после первой части — срок солидный, так что полгода туда-сюда для Шрэка уже, видимо, не критично.

Ранее мы писали: Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы

Фото: Legion-Media, кадры из тизера мультфильма «Шрэк 5»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Читать дальше 12 августа 2025
Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Читать дальше 11 августа 2025
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Читать дальше 12 августа 2025
Вы точно не знали этого про фильм «Как приручить дракона»: теперь придется бежать в магазин, чтобы купить все части Вы точно не знали этого про фильм «Как приручить дракона»: теперь придется бежать в магазин, чтобы купить все части Читать дальше 11 августа 2025
Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится Читать дальше 10 августа 2025
В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис» В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис» Читать дальше 9 августа 2025
Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Читать дальше 9 августа 2025
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим Читать дальше 13 августа 2025
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя Читать дальше 13 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше