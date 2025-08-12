«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

Огромный зеленый камбэк снова задерживается, и причины… не из очевидных. Universal и DreamWorks Animation официально перенесли премьеру «Шрэка 5» с декабря 2026 года на 30 июня 2027-го. И ведь это уже второй перенос!

Сначала лента должна была выйти в июле 2026-го, потом ее подвинули на зиму, а теперь снова — на лето. Студия продолжает держать в секрете реальные причины переноса, зато замечает, что лето для анимации у них всегда урожайное — в этот период они выпускали «Гадких я» и «Братьев Супер Марио в кино», которые собирали отличную кассу.

По новым планам, «Шрэк 5» стартует всего через несколько дней после анимационного «Человека-паука: За пределами вселенных». А вот прежняя декабрьская дата была совсем тесной — там поджидали «Мстители: Судный день» и даже «Ледниковый период 6».

Впрочем, в соцсетях сухой пресс-релиз оживили куда более веселыми версиями происходящего. Главной виновницей в Сети называют звезду «Одни из нас», все тот же Marvel и… комедийную российскую франшизу.

«Испугались конкуренции с “Елками-13”, получается», «Они решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Ну наконец-то!», «Решили не портить кассу новым “Мстителям”, ну что за лапочки».

Что же, пока Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас готовятся снова отправиться в Тридевятое королевство, а Зендея — впервые туда заглянуть, фанатам остается лишь ждать. Четверть века после первой части — срок солидный, так что полгода туда-сюда для Шрэка уже, видимо, не критично.

