«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала

В течение многих лет шоу «Ледниковый период» радовало зрителей новыми сезонами. Миллионы россиян не отрываясь смотрели за выступлениями звезд шоу-бизнеса, но в этом году проект неожиданно отменили.

Продюсеры шоу, несмотря на многочисленные вопросы, предпочитают хранить молчание. И даже Илья Авербух, бессменный руководитель «Ледникового периода», не рассказывает о причинах закрытия передачи, из-за чего среди зрителей начали распространяться многочисленные слухи. Но, как оказалось, повод может быть связан с падающими рейтингами шоу.

По словам продюсера Дмитрия Ашурова, известная программа была очень затратной для канала. Кроме аренды катка создателям нужно было оплатить тренировки, гонорары участникам. А популярность шоу падала раз от раза, из-за чего его и решили отменить.