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Решилась покинуть страну не просто так: Ида Галич ошеломила признанием

19 июля 2022 14:33
Решилась покинуть страну не просто так: Ида Галич ошеломила признанием

Блогер мечтает о знакомстве с популярным зарубежным актером.

32-летняя Ида Галич сообщила поклонникам, что собирается на отдых в Турцию. К отпуску она готовится оригинальным образом, поэтому уже начала смотреть популярные турецкие сериалы. И, как выяснилось, Ида решилась покинуть страну не просто так.

«Там во всех водах Кемаль?» — ошеломила фолловеров признанием Галич, намекая на персонажа мелодрамы «Черная любовь».

Роль Кемаля в сериале играет Бурак Озчивит. Его популярность у российских девушек растет с каждым днем. Около месяца назад снимком с Бураком хвасталась Ксения Бородина. Она признавалась, что давно мечтала о личной встрече с любимым актером. И ее агент помог сбыться этому желанию во время отдыха Бородиной в Турции.

Ксения побывала на съемочной площадке нового проекта и оценила работу Озчивита. Затем она сделала с ним фото и перебросилась парой фраз. Пока неизвестно, последует ли ее примеру Галич и будет ли добиваться свидания с турком, используя все свои связи.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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